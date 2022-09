10/10

Nella domanda per l’assegno unico occorre infine dichiarare di essere consapevoli che, per avere la maggiorazione compensativa ex articolo 5 del Dlgs 230/2021, è necessario avere un Isee sotto i 25mila euro e aver percepito gli assegni al nucleo familiare l’anno precedente. Vien da sé che chi, al momento della domanda, non è in possesso dell’Isee non può saperlo e di conseguenza non selezionare questa opzione