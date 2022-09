Rinnovabili, serve un cambio di passo per le autorizzazioni

Semplificare le procedure per la creazione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Un appello a cui tutti sono sempre più sensibili, soprattutto in un periodo di emergenza energetica come quello che si sta vivendo negli ultimi tempi. Tra i sostenitori di questo pensiero c’è Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, l’associazione interna a Confindustria che rappresenta i produttori di energia “made in Italy”. Nella puntata di SkyTG24 Business, Re Rebaudengo interviene nel dibattito sul caro-energia, sostenendo la necessità di un’accelerazione delle autorizzazioni per la creazione di nuovi impianti di eolico e fotovoltaico nel nostro Paese. Solo in questo modo, secondo il presidente di Elettricità Futura, ci si potrà emancipare dall’utilizzo dei combustibili fossili e si potranno raggiungere gli obiettivi in gigawatt per la produzione di energia pulita che il Governo ha fissato per i prossimi anni.

Spazio anche al rialzo dei tassi

Nella puntata del 20 settembre (rivedila qui), spazio anche alle decisioni sul rialzo dei tassi, messe in campo dalla Fed, con il commento di Antonella Manganelli, Ad e responsabile investimenti Payden & Rygel Italia. Un approfondimento anche all’approccio etico, responsabile e sostenibile delle aziende in tempo di crisi energerica con il fondatore di CEOforLIFE, Giordano Fatali.