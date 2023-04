9/10 ©IPA/Fotogramma

COSA SUCCEDE NEL 2024 - La legge di Bilancio dispone una rivalutazione aggiuntiva di 2,7 punti percentuali per il 2024. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio. L’adeguamento sulla base dell’indice di rivalutazione definitivo sarà effettuato in sede di perequazione per l'anno 2024. Gli importi dell’incremento per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Pensioni, Inps: le donne guadagnano il 30% in meno rispetto agli uomini