L’ultima Legge di Bilancio ha poi recuperato l’ex bonus Maroni, incentivo per restare a lavoro pur avendo raggiunto i requisiti per Quota 103. Vale per i lavoratori dipendenti e permette in sostanza di rinunciare all’accredito dei contributi che andrebbero impiegati per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro va così a versare quei contributi direttamente in busta paga, senza doverli invece reindirizzare verso l’Inps, aumentando lo stipendio. Per i lavoratori autonomi non è previsto nulla di simile