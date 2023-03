Pensioni di aprile: il calendario dei pagamenti

5/7 ©IPA/Fotogramma

Dal 1° gennaio 2023 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2022 è determinata in misura pari al 7,3%. Per evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita al 100% solo a coloro il cui importo cumulato di pensione sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo in pagamento nel 2022 (pari a 2.101,52 euro)