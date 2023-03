2/14 ©Ansa

La flessione, rileva l’Istat, è frutto dell'attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. Tuttavia, si mantengono le spinte al rialzo dei prezzi nel comparto dei beni alimentari, lavorati e non, dei tabacchi e dei servizi, quasi tutti in accelerazione tendenziale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia