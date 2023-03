1/7 ©Ansa

In un anno il premio dell’assicurazione auto è cresciuto del 15%, con aumenti a partire da 40 a 50 euro in più sulle auto e da 10 e 20 euro in più per le moto. Secondo i dati del comparatore di polizze assicurative Facile.it, riportati da Open, per assicurare un veicolo a quattro ruote a febbraio 2023 si sono spesi in media 515 euro mentre nello stesso periodo dell'anno precedente erano 448 euro

