Auto, commissario UE industria: stop motori termici non ancora deciso

"Mantenere entrambi i motori"

Le case automobilistiche dovrebbero "mantenere entrambi i motori" termici ed elettrici "finché la decisione non sarà finalizzata nelle prossime settimane", ha evidenziato Breton, ricordando che in ogni caso il possibile stop per quelli alimentati a benzina e diesel non riguarda "tutto il pianeta" perché "si tratta di buon senso".

I produttori "non possono dire che non gliel'ho detto, a ciascuno di loro", ha rivendicato Breton. "Stiamo lavorando per il 2035 e ci arriveremo, perché ciò che è in discussione oggi è sapere se integreremo o meno i motori termici con carburante sintetico", ha evidenziato il commissario francese. "Se andiamo verso la fine dei motori termici nel 2035, ciò non significa la fine dei motori termici sul pianeta", ha avanzato il commissario europeo. "Siamo 440 milioni di abitanti" nell'Unione europea "su un pianeta che presto sarà di 9 miliardi di abitanti", e tutti i Paesi "non diventeranno elettrici contemporaneamente, siano essi in Africa, in Sud America, in India", ha stimato Breton. "Nel 2035 ancora ci sarà ancora il 70% dei motori termici sul pianeta perché gli Paesi non hanno la nostra stessa velocità sull'elettrificazione. E mi auguro che l'industria europea continuerà a essere esportatrice netta di auto elettriche ma anche di auto termiche", ha ribadito il commissario.