5/9 ©Ansa

E adesso che succede? Con grande probabilità, per scardinare il muro tedesco, Bruxelles proverà a lavorare su uno dei "considerando" che fanno da prequel alle norme vere e proprie, e in particolare su quello in base a cui "la Commissione valuterà i progressi per il raggiungimento dell'obiettivo, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e l'importanza di una transizione economica sostenibile e socialmente giusta verso le emissioni zero"