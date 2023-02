Auto, immatricolazioni in Europa +11,3% a gennaio: +19% vendite Italia

Numeri in netta ripresa nel mercato dell'automotive, soprattutto se paragonati a quelli del 2022, con la Germania unica eccezione. In crescita anche elettriche e ibride, che occupano ormai il 9,5% e il 26% del mercato continentale

Il trend di crescita ha riguardato praticamente tutte le principali regioni europee ad eccezione della Germania, che ha registrato un -2,6%. Il mercato che è cresciuto di più è quello della Spagna (+51,4%), seguito dall'Italia (+19%) e dalla Francia (+8,8%). Tradotti in numeri, nel mese di gennaio si sono registrate 760.041 nuove autovetture in tutto il continente.

Elettriche e ibride sempre più numerose

Il trend di crescita delle immatricolazioni del primo mese del 2023 si conferma anche per quanto riguarda i veicoli elettrici a batteria ed ibridi, che continuano a crescere nell'Unione Europea, costituendo ormai rispettivamente il 9,5% e il 26% del mercato, pur piazzandosi ancora dietro le vetture a benzina (37,9%).

Le immatricolazioni di vetture elettriche a batteria (BEV) nel mese di gennaio sono cresciute del 22,9%, per un totale di 71.984 auto. Non sono mancati però cali in alcuni dei mercati europei, come si evince dai dati di Svezia (-18,5%), Germania (-13,2%) e Italia (-8,7%).

Buon inizio anno anche per i veicoli ibridi, cresciuti del 22,1% e che hanno immatricolato 197.982 nuove vetture. In questo caso l'incremento ha riguardato tutti e quattro i mercati chiave: Spagna (+59,3%), Italia (+24,7%), Germania (+19,0%) e Francia (+12,5%), dato che ha portato ad un +2,3% della quota di mercato occupata dalle hybrid rispetto al 2022.

In calo (-9,9%), invece, le immatricolazione delle ibride plug-in, complice soprattutto il dimezzamento delle vendite in Germania (-53,2%), il mercato più importante in termini di volume fino all'anno scorso.