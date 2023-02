8/8 ©Ansa

Arrivando al tema degli incentivi per le macchine elettriche, ha concluso Urso, “sono rimasti in gran parte inutilizzati, perché le macchine elettriche costano troppo per i salariati italiani e sono oggi sostanzialmente ad appannaggio dei ricchi in Italia e noi non possiamo fare una strategia per i ricchi ma dobbiamo fare una strategia per tutti”

Auto benzina e diesel, stop alla vendita dal 2035: cosa sappiamo e quali incentivi ci sono