Le prenotazioni da parte dei concessionari sono scattate il 10 gennaio scorso: in meno di un mese sono andati a ruba i 150 milioni di incentivi per auto ibride, a benzina o gasolio a basse emissioni. Praticamente azzerati anche quelli per ciclomotori e motocicli non elettrici. Restano quasi intatti i fondi per ibride plug-in e elettriche