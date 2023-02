11/13 ©IPA/Fotogramma

La detrazione del 75% per interventi in edifici già esistenti deve essere calcolata su un importo non superiore a: 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari, per gli edifici composti da più di 8 unità