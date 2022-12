2/10 ©IPA/Fotogramma

Si tratta di una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute per gli interventi con cui si superano ed eliminano le barriere architettoniche in edifici già esistenti. Va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Vale per le spese sostenute per l'installazione di ascensori, montascale, pedane e per altri interventi che servono a migliorare l'accessibilità negli edifici. Se ne può beneficiare sia per l’installazione di nuovi ascensori o simili, sia per la trasformazione dei vecchi in impianti a norma per i disabili

Manovra, dalla flat tax alla carta giovani, da pensioni a Pos: tutte le misure e le novità