2/11 ©IPA/Fotogramma

L’ESTENSIONE ISEE PER FAMIGLIE CON REDDITO BASSO - L’energia è la voce più importante della legge di bilancio del governo Meloni: assorbe 21 dei 35 miliardi di euro complessivi della manovra. Per il bonus sociale luce e gas, ossia lo sconto in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio fisico e economico, si prevede per il primo trimestre del nuovo anno un'ulteriore estensione a 15 mila euro per il 2023 della soglia dell’Isee (che già da aprile era stata innalzata da 8265 a 12mila euro)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia