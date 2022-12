Manovra 2023, bonus mobili prorogato: salirà a 8mila euro

Per effetto di un emendamento alla legge di Bilancio, l'agevolazione per l'acquisto di oggetti come armadi e letti ma anche elettrodomestici a risparmio energetico sarà estesa per tutto il prossimo biennio mentre l'importo del plafond di spesa detraibile al 50% crescerà di 3 mila euro ascolta articolo Condividi

Non più 5mila euro ma 8mila. E' questa l'ultima novità emersa dalla Manovra del governo Meloni, che ha deciso di prorogare il bonus mobili fino al 2024 e di aumentare l'importo del plafond di spesa detraibile al 50%. Una misura pensata per aiutare un numero sempre maggiore di italiani ad acquistare oggetti come armadi e scrivanie ma anche grandi elettrodomestici a risparmio energetico.

La detrazione del 50% per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici a risparmio energetico in caso di interventi di ristrutturazione sarà prorogata fino al 31 dicembre 2024, con il tetto di spesa che passerà a 8mila euro per l'anno 2023. Si riduce quindi il taglio rispetto ai 10 mila euro previsti per il 2022, un beneficio il cui merito va attribuito a un emendamento alla Manovra approvato in commissione bilancio per alzare la soglia di spesa detraibile nel biennio imminente.

Come spiega l'Agenzia delle Entrate, il bonus mobili è "una detrazione Irpef di cui si può usufruire per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione". La classe energetica deve essere almeno A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.