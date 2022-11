4/8 ©IPA/Fotogramma

L’IMPORTANZA DELLE CLASSI – In particolare, è ammesso alla detrazione l’acquisto di elettrodomestici con particolari caratteristiche: sono accettati forni di classe non inferiore alla classe A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla classe E e frigoriferi e congelatori di classe non inferiore alla F, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichettatura energetica

Bonus mobili, sono detraibili gli acquisti in due anni diversi?