I migliori condizionatori portatili per usufruire del bonus 2021

Condizionatori portatili, come scegliere il migliore strumento per il proprio appartamento senza dover fare lavori complicati e dispendiosi

Un condizionatore portatile è la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a una temperatura ottimale dentro casa ma senza dover fare lavori complicati e dispendiosi. Questo tipo di tecnologia ormai ha raggiunto standard qualitativi impeccabili che non hanno nulla da invidiare ai classici condizionatori da parete. Ricordiamo che al fine di poter beneficiare del bonus condizionatori è necessario che: lo stabile sia a norma, ovvero che sia già accatastato oppure in fase di accatastamento ed in regola con i pagamenti; che il pagamento del prodotto o degli eventuali lavori sia fatto con sistemi tracciabili e che sia documentato tramite una regolare fattura. Proprio per questo prima di procedere all’acquisto è opportuno contattare il fornitore e chiedere delucidazioni al riguardo. A seguire la lista dei migliori condizionatori portatili in commercio:

ARGO MILO PLUS Potente, compatto e dal design semplice che si adatta perfettamente a ogni tipo di arredamento. Un condizionatore funzionale e perfetto per tutte le esigenze. (Prezzo da 369€) Uno strumento dalle dimensioni ridotte ma dalla grande potenza e con tantissime utilissime funzioni per vivere la casa al meglio sia in estate che in inverno. Tra le funzionalità più importanti quella che riguarda la modalità sonno, durante la quale il condizionatore resta in funzione in maniera silenziosa ed efficiente.

DE LONGHI PAC EL92 ECO SILENT Uno dei migliori dispositivi sul mercato: potente e completamente configurabile per soddisfare anche gli utenti più esigenti che non vogliono compromessi. (Prezzo da 599€) Stiamo parlando di uno dei condizionatori più potenti in commercio, pensato per chi vuole l’efficienza e la potenza di uno strumento a parete, ma con tutta la comodità di uno portatile. Il dispositivo perfetto per chi cerca solo il massimo e non vuole rinunciare ad avere il completo controllo sulla temperatura del proprio appartamento.

OLIMPIA SPLENDID - DOLCECLIMA COMPACT 8 Un condizionatore portatile efficiente e, soprattutto, con prezzo e dimensioni estremamente contenute. Uno strumento potente ma adatto a tutte le tasche. (Prezzo da 286€) Un condizionatore economico ma non per questo meno affidabile dei modelli più costosi. Stiamo parlando di un climatizzatore portatile potente ed estremamente resistente il cui principale punto di forza è dettato dal prezzo contenuto e dalle dimensioni ridotte, in grado quindi di essere posizionato praticamente ovunque. La soluzione ideale per chi non vuole rinunciare alla comodità dell’aria condizionata ma senza spendere prezzi esorbitanti.

ELECTROLUX - EXP26U338CW Potente e con consumi estremamente ridotti, il climatizzatore Electrolux è l’ideale per chi vuole avere una casa sempre fresca ma senza ripiegare su soluzioni troppo costose e lavori dispendiosi. (Prezzo da 322€) Uno strumento potente, adatto a garantire una temperatura ottimale alla vostra casa in pochi semplici gesti. Semplice, intuitivo ed efficiente stiamo parlando di un condizionatore estremamente funzionale adatto a tutte le situazioni ma, soprattutto, acquistabile ad un prezzo estremamente contenuto.

COMFEE Condizionatore Portatile Monoblocco MPPHA2-05CRN7 5000 Btu Un condizionatore che fa del prezzo contenuto e del suo design minimale i suoi due punti di forza; il tutto senza rinunciare a molte funzioni e tanta potenza. (Prezzo da 209,99€) Uno strumento estremamente semplice e a un prezzo decisamente ridotto; l’ideale per chi non vuole rinunciare a una casa fresca e asciutta ma senza spendere cifre troppo elevate. Forse stiamo parlando del prezzo migliore per uno strumento che pur non essendo di fascia altissima riesce comunque a svolgere in maniera più che buona il proprio lavoro, senza far rimpiangere nomi più blasonati e prezzi più eccessivi.

OLIMPIA SPLENDID Dolceclima Air Pro 14 HP WiFi Condizionatore Portatile con Pompa di Calore 14000 Btu Un condizionatore top di gamma che offre tantissime funzioni e tanta tecnologia senza scendere a compromessi di alcun tipo. (Prezzo da 587,99€) In termini di climatizzatori stiamo parlando di uno strumento che non teme confronti e può contare su un comparto tecnico di altissima qualità. Potente, efficiente e con consumi estremamente ridotti, questo dispositivo include anche l’utilissima funzione WiFi per poter accedere al climatizzatore dall’App e programmare l’accensione e molto altro ancora comodamente dal vostro smartphone.

ELECTROLUX ChillFlex Pro Condizionatore Portatile con Pompa di Calore 10000 Btu Altro grande elettrodomestico pensato per chi vuole solo il meglio per la propria casa ripiegando anche su consumi estremamente ridotti. (Prezzo da 397,90€) Un condizionatore di fascia alta ma disponibile a un prezzo contenuto. L’ideale per chi cerca una soluzione compatta e poco dispendiosa per regolare la temperatura del proprio appartamento. Comodo, leggero e potente, questo climatizzatore è un prodotto di fascia alta ma venduto al prezzo di mercato di uno di quelli di fascia intermedia.

DeLonghi PAC EL98 ECOREALFEEL 50 dB Condizionatore compatto e potente, in grado di soddisfare anche le persone più esigenti grazie e moltissime funzionalità e consumi ridotti. (Prezzo da 583€) Uno strumento efficiente e dalle dimensioni estremamente contenute che incarna il perfetto modello di climatizzatore portatile con consumi controllati e pochissimo spazio occupato. Il prezzo non è troppo accesibile, ma stiamo parlando di uno strumento affidabile, estremamente silenzioso e adatto a ogni tipo di ambiente.

Electrolux EXP26U558CW Altro top di gamma di casa Electrolux, caratterizzato da una grandissima efficienza racchiusa in dimensioni estremamente ridotte. (Prezzo da 509€) Lo strumento ideale a chi cerca solo il meglio per la propria casa e vuole un climatizzatore poco ingombrante ma potente come uno fisso. Stiamo parlando di uno strumento di altissima qualità e potenza fuori dal comune, in grado di soddisfare anche il cliente più esigente grazie a una qualità costruttiva senza eguali e una potenza fuori dal comune.

DeLonghi Pac EX130 Eco Real Feel 65 dB 1050 W Questo climatizzatore è forse tra i migliori sul mercato e può vantare tantissime impostazioni adatte a ogni tipo di abitazione e consumi estremamente ridotti. (Prezzo da 849€) Stiamo parlando di uno strumento dal prezzo non proprio ridotto ma con una potenza davvero incredibile. Questo modello è praticamente identico a uno da parete, con dimensioni contenute e la mobilità di un condizionatore portatile. Potente, affidabile, dai consumi ridotti e dal design accattivante, questo è il climatizzatore ideale per chi vuole prestazioni impressionanti e non ha paura di affrontare una spesa iniziale un po’ più alta del normale.