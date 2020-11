Affiliate marketing, cos’è e come funziona

L'affiliate marketing è una strategia di marketing digitale. A differenza della tradizionale erogazione pubblicitaria si basa soprattutto sulle prestazioni e sui risultati. Viene svolta tra due soggetti: il venditore (noto come inserzionista) e il promotore (l'affiliato). La figura centrale è proprio quella dell'affiliato, che viene ricompensato in base ai risultati che riesce a portare al prodotto promosso. Il concetto è stato sviluppato alla fine degli anni Novanta, ma è soprattutto dal 2010 in poi che ha conosciuto una rapida crescita. Ma come funziona? Quali sono i suoi attori principali e i vantaggi di una simile strategia?

Quali sono gli attori principali dell'affiliate marketing

Al centro delle strategie del marketing di affiliazione sono due gli attori principali:

l'inserzionista, ovvero colui che ha la necessità di vendere beni o servizi



l'affiliato (anche detto publisher), ovvero il professionista o il gruppo di professionisti che andranno materialmente ad occuparsi delle questioni legate alla promozione dei prodotti

Naturalmente, c'è anche un terzo soggetto che è rappresentato dall'utente finale di beni e servizi.

Il marketing di affiliazione sta crescendo assai rapidamente negli ultimi anni. Si stima che entro il 2022 questo settore possa toccare la quota di otto miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto a quanto valeva nel 2015. In questo contesto, lo specialista della pubblicità digitale, un altro modo per definire l'affiliato, è una delle figure professionali più pagate al mondo. Secondo l'imprenditore e docente dell'università di Pavia, Gianluigi Ballarini "è l'evoluzione della figura del rappresentante che, invece di andare di porta in porta con la valigetta, fa conoscere i prodotti che promuove tramite pubblicità".

Come funziona il marketing di affiliazione

Il marketing di affiliazione, diversamente dalle tradizionali forme di erogazione pubblicitaria, si basa sul rapporto commerciale. In sostanza, l'inserzionista fornisce all'affiliato materiale pubblicitario da promuovere e vendere. Il sistema dei pagamenti è costituito da due modalità principali:

per lead, l'affiliato viene pagato per ogni potenziale cliente che visita il sito Web del fornitore ed esegue l'azione desiderata, come l'iscrizione a una mailing list o una prova gratuita per vendita, all'affiliato viene pagata una commissione (ad es. dall'1% al 30%) di ogni acquisto tramite il link del prodotto unico affiliato

I vantaggi del marketing di affiliazione

La strategia del marketing di affiliazione può essere adottata non solo per la vendita di beni fisici, ma anche per tutti i servizi e prodotti scaricabili. Può essere utile, inoltre, per fare lead generation, ovvero un'azione di marketing che consente di produrre una lista di potenziali clienti interessati a determinati prodotti o servizi.

Le aziende, dal canto loro, hanno la possibilità di raggiungere quote di mercato maggiori proprio grazie al supporto degli affiliati. Una volta preso l’accordo con una società di affiliate marketing, le imprese possono offrire agli iscritti i propri prodotti, mentre gli affiliati, in cambio di una commissione sul venduto, ne iniziano la promozione attraverso i propri canali pubblicitari.