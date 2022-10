2/10 ©IPA/Fotogramma

I BONUS EDILIZI IN SCADENZA – A fine anno scadrà il bonus facciate, detrazione al 60% sulle spese sostenute per risistemare le facciate di casa. Dal 2023 per risparmiare su questi lavori si dovrebbe quindi far riferimento ad altre agevolazioni che vanno a ricomprendere anche interventi sulle facciate, come può essere ad esempio il bonus ristrutturazioni. Lo stesso vale per il bonus barriere architettoniche, detrazione al 75% sulle spese l’abbattimento di barriere architettoniche

