Chi sta effettuando lavori in casa usufruendo del Superbonus 110% o di altri bonus edilizi avrebbe già dovuto inviare al Fisco le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito. Nel caso in cui l’invio dei documenti non sia stato effettuato, oppure siano stati inoltrati con errori all’interno, dall’Agenzia delle Entrate è arrivato il via libera per la procedura di correzione (remissione in bonis). La scadenza per inviarla è fissata al prossimo 30 novembre 2022, pagando una sanzione da 250 euro

