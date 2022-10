Superbonus, i chiarimenti della nuova circolare dell’Agenzia Entrate

6/9 ©Ansa

La colpa grave ricorre "quando il cessionario abbia omesso, in termini 'macroscopici', la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l'acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente"