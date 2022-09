2/8 ©IPA/Fotogramma

Secondo le informazioni fornite dalla Commissione, infatti, lo spazio di manovra fiscale per le banche sulla cessione del credito è praticamente esaurito. Gli istituti hanno a oggi impegni per quasi 77 miliardi di euro, a fronte di un potenziale di poco superiore agli 81 miliardi: lo spazio rimanente è di circa 4 miliardi di euro, più o meno un mese di pratiche per l’agevolazione

