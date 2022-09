7/10 ©IPA/Fotogramma

FATTURE E ACCONTI - L’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, richiede che “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% o dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. Si parla quindi di lavori e non di pagamenti, motivo per cui le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali non si dovrebbero conteggiare per calcolare il 30%