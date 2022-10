6/8 ©IPA/Fotogramma

COME OTTENERE IL BONUS SENZA RISTRUTTURAZIONE? – Da ricordare come il bonus mobili 2022 spetti anche per i lavori di manutenzione straordinaria o ordinaria che non costituiscono interventi di ristrutturazione in senso stretto. Danno diritto al bonus mobili, ad esempio, anche la semplice installazione di una stufa a pellet o di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione di una caldaia

Bonus mobili, cosa si può acquistare con il 50% di sconto