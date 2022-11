6/7 ©IPA/Fotogramma

BONUS FACCIATE - Anche questa è una misura in scadenza a dicembre 2022. È riconosciuta per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli immobili che si trovano in zone classificate “A” (centro storico) o “B” (zone di completamento). La detrazione per l’anno in corso è del 60%. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, a meno che queste non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico