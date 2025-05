Maltempo, allerta arancione e gialla in diverse regioni: le previsioni

Continua il maltempo su gran parte d’Italia, con piogge intense e temporali soprattutto al Centro-Nord e in Campania. Diramata allerta arancione in Lombardia e gialla in molte regioni. In Veneto, ieri i vigili del fuoco hanno salvato 15 persone bloccate in auto a causa degli allagamenti

Nuova allerta meteo per oggi, 6 maggio, su gran parte dell’Italia, con piogge di forte intensità previste in particolare al Nord e al Centro fino alla Campania. La Protezione civile, in accordo con le autorità regionali, ha emesso un nuovo avviso per condizioni meteorologiche avverse legate al rischio idrogeologico e idraulico. Ecco le previsioni meteo e le aree più a rischio di maltempo per le prossime ore.

Le aree più colpite



Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, coinvolgeranno fin dal mattino Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania. I fenomeni potranno essere accompagnati da intensa attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento.



Allerta arancione e gialla in diverse regioni



Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata diramata un’allerta arancione sul settore nord occidentale della Lombardia, mentre scatta l’allerta gialla su Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e su settori di Sicilia, Liguria, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Piemonte e settori della Lombardia.



Maltempo in Veneto, 15 persone salvate da auto sott'acqua

Ieri, una quindicina di persone rimaste intrappolate nei propri veicoli nelle strade allagate dalle forti piogge sono state salvate dai vigili del fuoco a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, una delle zone più colpite dal maltempo che ha investito il Veneto. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi nei comuni dell’Alta Padovana, in particolare a Campodarsego e San Giorgio delle Pertiche. In totale, sono stati effettuati una ventina di interventi, principalmente per prosciugamenti e per prestare assistenza a persone in difficoltà, soprattutto automobilisti intrappolati dall’acqua alta causata dal mancato deflusso nei fossati.



Le previsioni di oggi



Secondo iLMeteo.it, oggi l’Italia sarà interessata da una bassa pressione che porterà instabilità diffusa, soprattutto al Centro-Nord. In queste regioni si prevedono piogge frequenti, anche intense, con possibili temporali e locali grandinate. Al Sud il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma non mancheranno rovesci di passaggio su Sicilia e Calabria. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con Libeccio e Scirocco protagonisti della giornata.