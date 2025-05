Parigi, improvvisa tempesta di grandine: alberi caduti e danni. VIDEO

In molte strade grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri

Una tempesta di grandine si è abbattuta nel pomeriggio di sabato 3 maggio su Parigi con insolita violenza, provocando un fuggi fuggi generale nelle strade, con i numerosi passanti e turisti terrorizzati da chicchi di ghiaccio di grande volume. Molti gli alberi caduti nelle strade, in pochi minuti diventate deserte e attraversate soltanto dai camion dei pompieri chiamati per emergenze un po' ovunque. In alcune zone grossi rami sono precipitati al centro della carreggiata e il traffico è bloccato. I grossi chicchi di ghiaccio hanno in molti casi colpito le finestre e mandato in frantumi i vetri.