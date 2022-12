Manovra, arriva il reddito alimentare: cosa sappiamo finora

4/8 ©IPA/Fotogramma

COME FUNZIONERÀ - Nell’emendamento approvato per ora si parla genericamente di una distribuzione di pacchi di cibo e bevande recuperate dalla merce invenduta dei grandi magazzini alimentari, allo scopo di combattere lo spreco e aiutare le famiglie in difficoltà. Le scatole verrebbero prenotate mediante un’app e ritirate in appositi centri di distribuzione. Dovrebbe esserci anche la possibilità, per anziani e persone non autosufficienti, di ricevere i viveri direttamente a casa

Rapporto Censis, 5,6 milioni idi italiani in povertà assoluta