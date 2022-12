Le polemiche sulla Manovra

Tornando alla Manovra, i tempi hanno scatenato le critiche delle opposizioni. "Tutta la notte in Aula a tentare di far cambiare idea alla maggioranza sui tagli alla sanità, sulla fine di Opzione donna e sulle misure inique della Legge di Bilancio. E il primo voto di una delle Camere arriva la vigilia di Natale. A rischio esercizio provvisorio. Mai successo", ha scritto nei giorni scorsi il segretario del Pd Enrico Letta. "Letta dimostra di essere un 'fatino smemorino'. Non è affatto vero infatti che mai prima d'ora si era arrivati col voto della manovra alla vigilia di Natale. I tempi della Legge di bilancio sono gli stessi dello scorso anno, con la differenza che il governo Meloni si è insediato solo pochi mesi fa e non gode dell'ampio sostegno di cui godeva inizialmente il cosiddetto governo dei migliori", gli ha risposto il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti. Per la capogruppo del M5S in commissione Bilancio, Daniela Torto, le misure "sono tutte bandierine per evitare l'implosione di questa maggioranza frammentata e divisa su tutto". Anche il Terzo polo, che ha tenuto un atteggiamento più dialogante con il governo, ha votato "No" alla Manovra, criticandone i contenuti: "Una Legge di bilancio senza le risposte che servivano. Mi sa che si stanno accorgendo che fare campagna elettorale è cosa diversa da governare", ha detto il presidente di Iv Ettore Rosato. Matteo Renzi ha invece postato il video di uno scambio di battute notturno fra il deputato di Iv Luigi Marattin e la presidenza della Camera, in quel momento rappresentata dall'azzurro Giorgio Mulè. Marattin in Aula ha chiesto quando sia stato comunicato il termine per i sub emendamenti alla Manovra, ottenendo come risposta: "Questo pomeriggio, via fax ai gruppi parlamentari". "Via fax? Ancora i fax usate? Questa è bellissima", è stata la risposta di Marattin. E Renzi, nel suo post, ha commentato: "Ecco perché volevano abolire lo Spid. Stanno tornando al fax. A quando il ritorno ai gettoni telefonici?".