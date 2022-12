Appendino, battaglia M5s su opzione donna non si ferma

"La maggioranza ha bocciato l'Ordine del giorno che ho presentato per impegnare il governo a eliminare i requisiti restrittivi per l'accesso a Opzione donna. Avevano promesso di rimediare al pasticcio fatto in legge di Bilancio durante il passaggio parlamentare, ma non l'hanno fatto perche' non c'erano le coperture che invece si sono trovate per i soliti noti. Voglio rassicurare le tantissime donne che mi hanno scritto in queste settimane: la nostra battaglia non si ferma certo qui". Lo afferma la deputata del M5S ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino