I lavoratori in particolari condizioni di salute potranno continuare a usufruire del lavoro agile senza accordi individuali fino al 31 marzo. Per chi invece ha figli sotto i 14 anni scatta dal 2023 la formula standard, ovvero basata su un’intesa con l’azienda o fra l’azienda e i sindacati, così come per i lavoratori privati