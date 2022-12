7/26 ©Ansa

PENSIONI/ RIVALUTAZIONE E MINIME - L’indicizzazione degli assegni pensionistici è all’85% per quelle che superano di 4-5 volte il minimo. Scende invece la rivalutazione per gli assegni più alti. L’aliquota è fissata al 53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo, al 47% per quelle tra 6 e 8 volte il minimo, al 37% per quelle fino a 10 volte il minimo e al 32% per quelle oltre 10 volte il minimo. La soglia di 600 euro per le minime si applicherà, fino al 31 dicembre 2023, soltanto agli over 75