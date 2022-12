Manovra, commissione Ue: "Complessivamente positiva, con criticità"

La manovra economica dell'Italia per il 2023 è "complessivamente in linea con le indicazioni con le linee guida" contenute nella raccomandazione del Consiglio Ue del luglio scorso. Questo il parere della Commissione Europea, per cui il piano di bilancio è basato su "assunzioni macroeconomiche plausibili sia nel 2022 che nel 2023".

Tuttavia, spiega la Commissione, nella manovra italiana ci sono misure "che non sono in linea" con le raccomandazioni specifiche per l'Italia sulla lotta all'evasione fiscale: si tratta della disposizione che innalza il tetto per le transazioni in contanti da 2 a 5mila euro nel 2023, della misura "equivalente a un condono" di cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2000-2015, del limite a 60 euro per rifiutare pagamenti pos senza sanzioni e "il rinnovo, con criteri di età più severi, nel 2023 dei regimi di pensionamento anticipato scaduti a fine 2022".

Gentiloni: "Opinione positiva con rilievi critici"

"L'opinione della Commissione è complessivamente positiva con alcuni rilievi critici". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "Complessivamente positiva perchè nell'insieme, nei saldi, la proposta di legge rispetta quelle che erano le raccomandazioni del Consiglio europeo del mese di luglio", ha proseguito. "In sostanza di tenere sotto controllo la spesa corrente in un periodo come questo caratterizzato da alta inflazione, dalla stretta della politica monetaria. E quindi la raccomandazione di prudenza è stata recepita dal Governo, come ha fatto la maggior parte dei Paesi ad alto debito, con alcune eccezioni", ha riferito ancora. "Entrando nel merito della legge, ci sono alcuni aspetti positivi. Noi sottolineamo la positività degli impegni di spesa per gli investimenti, legati alla transizione verde, all'innovazione tecnologica e ci sono delle osservazioni, dei rilievi, su varie altre misure", ha commentato Gentiloni. "In primo luogo dal punto di vista strutturale c'è l'invito a procedere sulla riforma del fisco e in secondo luogo su singole misure ci sono dei rilievi in particolare su misure legate ai pagamenti digitali e all'evasione fiscale. Quindi un giudizio complessivo positivo con alcuni rilievi critici", ha sottolineato.

"L'talia proceda su riforma del fisco"

Dalla Commissione Ue, ha riferito ancora Gentiloni, c'è l'invito all'Italia "a procedere sulla riforma del fisco". Ci sono rilievi in particolare, ha aggiunto, "su misure legate ai pagamenti digitali e all'evasione fiscale. Per noi principale in questo momento era di avere un atteggiamento di prudenza da parte delle autorità italiane nel bilancio, perché siamo in un contesto molto complicato". La manovra, ha commentato, "è stata fatta molto rapidamente e immagino con diverse richieste alle quali far fronte: complessivamente c'è un equilibrio".