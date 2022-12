1/10 ©IPA/Fotogramma

Il governo cambia idea ancora una volta sul tanto discusso limite entro cui i commercianti saranno tenuti ad accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito per non incorrere in sanzioni. La soglia, prima fissata a 60 euro, potrebbe essere abbassata a 40 euro, ha fatto sapere il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè. Si attende il giudizio finale dell’Unione europea per capire se la norma, con il nuovo limite, potrà avere il via libera

