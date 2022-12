Manovra 2023, tempi stretti e nodi ancora da sciogliere

13/13 ©Ansa

Intanto, il capogruppo di FdI alla Camera ha invitato le opposizioni al dialogo, lanciando un appello a convergere per stringere i tempi. "La maggioranza di centrodestra – ha detto Tommaso Foti – pur non volendo comprimere i diritti di alcuno, evidenzia come i tempi a disposizione del Parlamento per evitare l'esercizio provvisorio siano estremamente ridotti". “Al di là degli emendamenti inammissibili, resta il fatto che il numero degli stessi resta molto elevato e i tempi per una compiuta e attenta disamina non ci sono", ha aggiunto

