3/8 ©Ansa

OPZIONE DONNA - Opzione donna sarà prorogata per il prossimo anno, così come l’Ape sociale. Nel primo caso sono in corso di definizione i limiti all’uscita anticipata, che si vorrebbe condizionata alla presenza di uno o più figli (59 se si ha un figlio e a 58 se almeno due). Probabile riguardi soltanto tre categorie di lavoratrici (caregiver, invalide almeno al 75% e licenziate o dipendenti di aziende in crisi), escludendo tutte le altre

Manovra, oltre 3000 emendamenti: da maggioranza 600 proposte