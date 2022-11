Nella Legge di Bilancio varata del governo di Giorgia Meloni è previsto un nuovo sistema su sei fasce di reddito per l’adeguamento dei trattamenti pensionistici all’inflazione: per il 2023 e il 2024 è previsto un aumento maggiorato per le minime, mentre per chi riceve un assegno più sostanzioso è in arrivo una stretta