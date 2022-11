6/9 ©Ansa

Non si trovano d’accordo le sigle sindacali, che nei giorni scorsi avevano lamentato la carenza, nella Manovra, di fondi per i rinnovi contrattuali: “Dalle prime bozze della legge di Bilancio ciò che emerge con chiarezza è l'assenza dello stanziamento di risorse per i rinnovi contrattuali del triennio 2022-2024 e la previsione di una ancora non quantificata indennità di vacanza contrattuale”, scrivono in una nota la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, e i segretari generali di Fp Cgil e Flc Cgil Serena Sorrentino e Francesco Sinopoli