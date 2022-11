4/10 ©Ansa

Il 6 dicembre Meloni è attesa a Tirana per il vertice Ue Balcani, il 9 ad Alicante, in Spagna, per la riunione del formato EuroMed-9 con i Paesi Ue del Mediterraneo. La settimana dopo ci sarà la tre giorni di Bruxelles tra Consiglio europeo e vertice Ue-Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (tutto tra il 14 e il 16 dicembre). E si starebbe valutando, ma al momento sembra molto difficile, di incastrare qualche altra tappa in una capitale europea, come Berlino

Bergamo, Meloni all'Anci: "Daremo nuova centralità ai Comuni"