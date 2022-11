10/10 ©IPA/Fotogramma

In tutto, le modalità di regolarizzazione previste sono 10. Queste: 1) la definizione agevolata sui controlli automatizzati delle dichiarazioni 2) la regolarizzazione di irregolarità formali 3) il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 4) la definizione agevolata dei procedimenti di accertamento 5-6) la definizione agevolata e conciliazione agevolata delle controversie tributarie 7) la rinuncia ai giudizi in cassazione 8) rate non pagate 9) stralcio cartelle sotto 1000 euro 10) definizione dei ruoli affidati alla riscossione dal 2000 al giugno 2022

Manovra, rottamazione cartelle esattoriali e pace fiscale: tutti i dettagli sulle misure