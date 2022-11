Manovra 2023, dalla flat tax alle pensioni: la bozza in 136 articoli

10/36 ©IPA/Fotogramma

SANATORIA PER RATE NON VERSATE - Prevede la possibile regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute per gli accertamenti e anche per la conciliazione giudiziale una delle misure previste in Manovra per la tregua fiscale. Per mettersi in regola - prevede l'articolo della bozza della manovra - basterà versare l'importo dovuto per la sola imposta: o integralmente entro il 31 marzo o in venti rate trimestrali