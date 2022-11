3/10 ©Ansa

NORME ANTI-EVASIONE – Il governo punta anche al contrasto dell’evasione fiscale. Così, chi non sarà in regola con il Fisco potrebbe venire escluso dal regime forfettario al 15%. E quindi, come scrive Il Sole 24 Ore, chi supererà i 100mila euro, a partire dal 2023, dovrà immediatamente uscire dal regime agevolato, senza aspettare l’anno fiscale seguente (come invece avviene ora)

Come cambiano gli stipendi con flat tax e cuneo fiscale