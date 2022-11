8/10 ©IPA/Fotogramma

Il vantaggio netto del taglio del cuneo – considerando i lavoratori con reddito compreso tra 15 e 30 mila euro - va dai 24 ai 45 euro netti al mese, per 13 mensilità di stipendio. Il beneficio lordo, per le stesse fasce reddituali, sempre a livello mensile, si collocherebbe tra i 34 e i 69 euro. A stimarlo è la Fondazione nazionale dei commercialisti, che in una simulazione per Ansa ha calcolato la proroga della riduzione di 2 punti percentuali per il 2023 e ipotizzato un ulteriore incremento di un punto, per un totale di 3, anche per i redditi sopra i 20mila euro