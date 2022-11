2/7 ©IPA/Fotogramma

COSA SIGNIFICA CUNEO FISCALE – Con cuneo fiscale si intende l’effetto della tassazione non soltanto sul reddito dei lavoratori, ma più in generale sull’andamento dell’occupazione e sulla salute del mercato del lavoro. L’Ocse lo definisce in sintesi il rapporto che intercorre tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il costo totale del lavoro per il suo datore

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia