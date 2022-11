5/15 ©IPA/Fotogramma

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE - Il taglio del cuneo fiscale previsto in manovra andrà interamente ai lavoratori. La riduzione prospettata dovrebbe essere di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro, mentre salirebbe a 3 punti per quelli fino a 20mila euro

