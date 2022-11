7/8 ©Ansa

Anche il premier Giorgia Meloni è intervenuto sul tema delle cartelle esattoriali, in conferenza stampa dopo l'approvazione della Manovra. "Lo spirito da cui muoviamo è un rapporto diverso tra Stato e contribuente: lo Stato non è più aggressivo e punitivo ma giusto e comprensivo verso chi è in difficoltà", ha detto. E ha assicurato: "Non esiste alcun condono ma solo operazioni vantaggiose per lo Stato"