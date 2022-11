Manovra, i pagamenti con Pos potranno essere rifiutati sotto i 60 euro

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

Sale da 30 a 60 euro il limite entro cui i commercianti italiani – esercenti, artigiani e professionisti - potranno decidere di non accettare i pagamenti tramite bancomat o carte di credito. La novità è contenuta nell’ultima bozza circolata della Legge di Bilancio, all’articolo 69 (TUTTE LE NEWS SULLA MANOVRA). Era stato il governo Draghi a prevedere sanzioni per i commercianti privi di Pos, nell’ottica di combattere l’evasione fiscale. La norma, in vigore dallo scorso 30 giugno, prevedeva una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per cui veniva rifiutato il pagamento non in contanti. Adesso la sanzione continuerà a essere applicata, ma soltanto al di sopra dei 60 euro. Il testo della Manovra arriva oggi in Parlamento.