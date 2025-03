Istat, sale la speranza di vita. Cosa succede con l’età pensionabile

Introduzione

Secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica, nel 2024 la speranza di vita a 65 anni in Italia è cresciuta a 21,2 anni, il dato più alto dell’ultimo quinquennio. Di conseguenza, sale l’età minima stabilita dalla legge per accedere alla pensione: nel 2027 per uscire dal lavoro saranno necessari almeno 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia e almeno 43 anni e 1 mese per quella anticipata. Ecco cosa cambia.