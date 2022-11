1/8 ©IPA/Fotogramma

Lo schema della manovra approvato dal Cdm si occupa anche del tema mutui. In particolare sono due le misure su cui punta il governo Meloni: la conferma delle agevolazioni per gli under 36 nell’acquisto della prima casa e l’ampliamento della platea di beneficiari che possono accedere al fondo di solidarietà sui mutui, rifinanziato per il 2023 con 430 milioni

Inflazione, salgono tassi dei mutui e dei prestiti personali